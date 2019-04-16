Санкт-Петербург, 16 апреля, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») после случившегося с ним инцидента на штрафстоянке в Петербурге предлагает Минтрансу и Смольному изгнать частные компании из сферы эвакуации и хранения автотранспорта, задержанного за нарушения Правил дорожного движения.

Дарья Драй ИА REGNUM Эвакуация автомобиля в Петербурге

Соответствующие предложения содержатся в обращении Милонова на имя министра транспорта РФ Евгения Дитриха и врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, поступившем 16 апреля в ИА REGNUM из пресс-службы депутата.

По мнению Виталия Милонова, «коммерческие организации скорее заинтересованы не в поддержании порядка на улицах и дорогах, а нацелены на извлечение максимальной прибыли любыми методами». Из-за этого, считает парламентарий, «коммерсанты, порой, прибегают к самым недобросовестным методам ведения бизнеса».

Депутат Милонов считает, что нынешнее положение вещей «провоцирует возникновение коррупционных связей и возможностей к незаконному личному обогащению» участников процесса эвакуации и хранения автомобилей на штрафстоянках, затрудняет отстаивание гражданами своих законных прав при многочисленных нарушениях со стороны эвакуаторщиков и владельцев штрафстоянок.

«Из благого и нужного для города дела, мы получили сложную, мутную и малозаконную отрасль, напоминающую приемы конокрадов 19 века и «братков из 90-х» одновременно», — подчеркивает Милонов.

Депутат Госдумы предлагает Дитриху и Беглову рассмотреть возможность реформирования отрасли платной эвакуации и штрафного хранения личного автотранспорта граждан без привлечения частного бизнеса.

«По моему убеждению, только государство должно обладать возможностью наложения штрафов и взысканий — в противном случае, мы получаем, фактически, узаконенную службу «авто-коллекторов», безнаказанно промышляющих на улицах», — обращается Милонов к министру и врио губернатора.

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Как сообщалось, 13 апреля депутат Государственной думы Виталий Милонов решил помочь своему приятелю и поехал с ним на штрафную стоянку в Кировском районе Петербурга вызволять машину приятеля, эвакуированную с Ленинского проспекта. Там у депутата и его друга произошел острый конфликт с персоналом штрафстоянки. В его обстоятельствах сейчас разбираются правоохранительные органы.