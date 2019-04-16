Киев, 16 апреля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко планирует приступить к работе в парламенте с 23 апреля, сообщили 16 апреля «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Как заявила заместитель председателя партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяна Проторченко, депутат Савченко обладает несокрушимым здоровьем и готова сразу выйти на работу.

На этой неделе депутаты работают в комитетах, откуда Савченко была исключена в марте 2018 года, поэтому парламентарий появится в Раде только с 23 апреля.

Напомним, 21 апреля на Украине пройдёт второй тур президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Надежда Савченко и глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан были выпущены из-под стражи в связи с истечением срока меры пресечения.

Читайте также: На Украине вышла на свободу Надежда Савченко