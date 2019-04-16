Киев, 16 апреля, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Выпущенная из-под ареста депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко намерена выйти на работу в парламент 23 апреля. Об этом 16 апреля заявила помощник депутата, председатель партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяна Проторченко, передают «Украинские новости».

ВАДИМ ЧУПРИНА Надеждв Савченко. Верховная Рада Украины

Отмечается, что 23 апреля начинается пленарная неделя в Верховной раде. Савченко намерена выйти на работу на пленарную неделю. В настоящее время депутат отдыхает после заседания суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля суд на Украине принял решение освободить из-под стражи Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Киев обвиняет Савченко в подготовке теракта в правительственном квартале украинской столицы.

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