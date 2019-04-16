Киев, 16 апреля, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не понимает ситуации с украинскими «пленными», не понимает, насколько это серьезный международный вопрос, и не понимает тяжести переговоров с президентом России Владимиром Путиным, в том числе по этому вопросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Об этом в эфире украинского телевидения заявила представитель президента Украины в Верховной раде, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко.

ИА REGNUM напоминает, что 15 апреля было обнародовано очередное видеообращение Зеленского к действующему президенту, в котором актер упрекает Порошенко в том, что тот забыл о «пленных моряках» (речь идет об украинских силовиках, задержанных и арестованных Россией после провокации ВМС Украины в Керченском проливе — ред.), «которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов и накричитесь на стадионе».

«Президент Порошенко на каждой встрече с международными партнерами при любых переговорах поднимает вопрос возвращения пленных», — заявила Ирина Луценко, комментируя выпад Зеленского.

«Вопрос украинских моряков также стоит на повестке дня ежедневно на всех международных встречах. 3 тыс. возвращенных пленных говорит о том, что президент Порошенко занимается этой работой, она является приоритетом на всех международных коммуникациях. Поэтому заявления Зеленского по поводу только этих 24 как минимум несправедливы по отношению к тем украинцам, которые все еще остаются в плену», — добавила представитель президента.

Отметим, что Ирина Луценко никаким образом не пояснила, откуда взялась цифра в 3 тыс. возвращенных «пленных» и о чем здесь идет речь.

Накануне глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, курирующий процесс обмена удерживаемыми лицами, в комментарии прессе напомнил, что обменов не было с декабря 2017-го по апрель 2019-го, причем исключительно по вине президента Порошенко.