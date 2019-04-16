Якутск, 16 апреля, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Специалисты «Сахатранснефтегаза» приостановили подачу газа для пищеприготовления ещё в девяти домах Якутска в связи с отсутствием договоров на техобслуживание, а также положительных заключений технической диагностики внутридомового газового оборудования. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба предприятия.

Газовая плита

«В ближайшее время приостановка газа в домах с превышенным сроком эксплуатации газового оборудования (составляющем по нормативу 30 лет), без положительного заключения по итогам техдиагностики, а также без договоров на техобслуживание будет продолжаться. Всего же этой весной ограничительные меры должны охватить 230 многоквартирных жилых домов Якутска», — пояснили в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной сложившейся ситуации стало отсутствие у населения договоров на техобслуживание и положительных заключений технической диагностики внутридомового газового оборудования. Большинство указанных домов находится на непосредственном способе управления, поэтому ответственность за техдиагностику лежит на собственниках.

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В январе начальник Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Антон Томский также сообщал, что результаты диагностирования газового оборудования отсутствуют в 579 домах. Некоторые из них находятся в ведении управляющих компаний, которые предоставили заключения по 167 домам, и только 67 из них соответствуют установленным требованиям.