Бейрут, 16 апреля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не потерпит тех, кто сотрудничает с ливанской «Хезболлой». Он отметил, что существует вероятность, что спикер парламента Ливана Набих Берри, являющийся союзником шиитской партии, также попадет под американские санкции. Саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat указывает, что во время своего визита в Бейрут, состоявшегося ранее, Помпео дал понять ливанским парламентариям, что США не приемлет усиление «Хезболлы» в стране.

Khamenei.ir Солдаты «Хезболлах»

Представители ливанского парламента отмечают, что госсекретарь США намекнул, что в американских санкциях против «Хезболлы» могут быть задействованы даже нешиитские фигуры, если будут доказательства их причастности к партии. Кроме того, стало известно, что Вашингтон пристально следит за назначением Джамиля Джабака, связанного со структурами «Хезболлы» министром здравоохранения в правительстве премьер-министра Саада Харири. Отмечается, что таким образом США стремится оказать давление на политические элиты Ливана.