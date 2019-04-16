Москва, 16 апреля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Закон об освобождении от уплаты налогов и сборов в ходе подготовки и проведения футбольных матчей Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге в 2020 году Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Godot13 Футбольный стадион «Крестовский». Санкт-Петербург

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет на 12 стадионах различных стран, входящих в UEFA. Одним из таких городов будет Санкт-Петербург — там пройдут четыре матча.

Закон устанавливает, что подготовка к проведению матчей будет освобождена от налогообложения — так, с операций в рамках подготовки к чемпионату не будут уплачиваться налоги на добавленную стоимость, на доходы физлиц, налоги на прибыль организаций, а также госпошлины и страховые взносы. При этом льготы на доходы физлиц и по страховым взносам коснутся только иностранных граждан.

Новые нормы коснутся в том числе и Российского футбольного союза, который сможет не уплачивать налоги на операции, связанные с подготовкой и проведением чемпионата. Налоговые льготы также получит сама UEFA, ее дочерние организации и партнеры. Закон устанавливает, что такие нормы будут применяться до 31 декабря 2020 года.