Тюмень, 16 апреля, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Создать мерзлотные службы для оценки состояния фундаментов домов в Салехарде, Лабытнанги, Уренгое и Надыме предложил руководитель сектора криогенных, биологических и информационных ресурсов Арктики Тюменского государственного университета, академик РАН Владимир Мельников. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«У нас накоплены колоссальные материалы по изменчивости состояния арктических сред. Не исключаю, что многие здания в связи со слабой проектной работой находятся сейчас в опасном положении», — заявил учёный.

По его словам, две трети территории России занято мерзлотой, поэтому потепление на широте Полярного круга может нести угрозу зданиям. Конкретную оценку, считает учёный, должны сделать специальные службы, ответив на вопрос, сколько льда под зданиями протаяло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобный вопрос ранее актуализировали учёные из Москвы. Так, специалисты центра «Композиты России» разрабатывают термостабилизаторы, которые обеспечат несущую способность грунтов и повысят защиту зданий от непредвиденных тепловых воздействий.