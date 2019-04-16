Серов, Свердловская область, 16 апреля, 2019, 11:19 — ИА Регнум. В Свердловской области мэр города Серова Василий Сизиков заработал в 2018 году 2 579 460,45 рублей. Об этом говорится в опубликованных на сайте мэрии города сведениях о доходах.

Ян ван Равестейн. Ростовщики. 1540

Неплохие результаты показал его несовершеннолетний сын. Он заработал за 2018 год 409 338,48 рублей.

В собственности главы города и его сына нет недвижимого имущества. Впрочем, мэр имеет в пользовании два жилых дома, а его сын-подросток — дом и квартиру.

Добавим, Сизиков возглавил Серовский городской округ в августе 2018 года. До этого он был заместителем областного министра строительства и развития инфраструктуры. За 2017 год Сизиков заработал 942 106,94 рубля, а его сын — 102 480. Тогда у его успешного сына в собственности была треть квартиры, площадь которой составляла 53,3 кв. метра.

Отметим, в 2017 году в информации о доходах семьи Сизикова был показан ещё один несовершеннолетний ребёнок. Доходов у него не было, но имелся в пользовании жилой дом.