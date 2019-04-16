Штат Джамму и Кашмир, Индия, 16 апреля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В индийском штате Джамму и Кашмир произошла перестрелка между силами безопасности страны и группой террористов. Местная полиция сообщает, что в результате спецоперации, было ликвидировано два террориста. Полицейские службы ведут работу по установлению их личностей.

State.gov Полицейский спецназ Индии

«Во время поисковой операции правоохранительных органов террористы начали стрелять в сотрудников из укрытия», — заявил официальный представитель местной полиции С.П. Пани.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», никаких данных о жертвах среди сотрудников полиции не поступало.

«В настоящее время проходит завершающий этап спецоперации. Судя по всему, эти террористы принадлежали к группировке Джаиш-е-Мухаммад», — сообщил журналистам Пани.