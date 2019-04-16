Вашингтон, 16 апреля, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Разработка вакцины против вируса Нипах на основе существующей вакцины против бешенства близка к успешному завершению, 15 апреля сообщила газета Daily Mail.

Вакцина

Учёные из расположенного в Соединённых Штатах университета Томаса Джефферсона создали препарат, который сможет предотвратить летальный исход в 75% случаях заражения данной вирусной инфекцией. Исследователи использовали сходство генетического материала, используемого в вакцине против бешенства, и генетической структуры вируса Нипах. Новый препарат был создан при помощи совмещения генетических компонентов обоих возбудителей.

Сходными методами действовали ученые из Японии, но там в качестве объекта для внедрения генетического материала вируса Нипах был выбран возбудитель кори.

Серия экспериментов, проведенных на лабораторных животных, подтвердила правильность выводов исследователей.

Как заявил профессор Маттиас Шнелл, в результате проведенной работы у коллектива исследователей «есть вакцина, которая безопасна и эффективна против вируса Нипах и вируса бешенства у мышей».

Профессор Шнелл отметил, что учёные «использовали ту же самую основу для разработки лекарственных препаратов против ряда других новых вирусов». В университете Томаса Джефферсона, используя то же метод, намерены подготовить к клиническому применению «вакцину против вируса Эбола, которая находится на стадии проведения первых клинических испытаний».

Дальнейшая работа будет заключаться в тестировании препарата с целью определения необходимой дозировки. По прогнозам учёных из США, новое средство сможет эффективно применяться в работе с детьми, женщинами и с ослабленными пациентами, чья иммунная система находится в угнетённом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заболевание, вызываемое вирусом Нипах, приводит к летальному исходу в 70% случаев. Течение болезни сопровождается энцефалитом. Переносчиками являются инфицированные представители отряда рукокрылых — летучие собаки.