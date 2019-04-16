Ярославль, 16 апреля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Речной трамвай в Ярославле в навигацию 2019 года будет работать в прежнем режиме. Мэрия города разместила закупку на перевозку водным транспортом в июне-октябре текущего года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Бесхлебный Речной трамвай на Толге

В конкурсной документации предусмотрено, что речной трамвай будет выполнять 5 рейсов в день по обоим традиционным маршрутам — до Вакарева и Толги.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, зимой мэр города Владимир Волков заявил, что речной трамвай до Толги может быть сокращен из-за нехватки денег в бюджете. По маршруту в основном ездят туристы в Толгский монастырь. Эти планы вызвали возмущение жителей, и городские власти их пересмотрели.

Владимир Волков заявил, что водный маршрут будет сохранен. Теперь это решение подтверждается соответствующей госзакупкой. Объем субсидии аналогичен предыдущему году — 10,6 млн рублей.