Москва, 16 апреля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Чат-боты сервиса для самозанятых Pay2Me в ближайшие дни начнут работать в популярных мессенджерах. Они позволят совершать все необходимые операции: от регистрации в Федеральной налоговой службе до фискализации своего дохода и отправки чека заказчику.

Microsiervos Мессенджеры

В настоящее время Pay2Me с возрастным ограничением 18+ работает в виде web-приложения, разработанного на платформе международной платежной системы Wallet One. Чат-боты появятся в таких мессенджерах как Viber, Facebook Messenger, ВКонтакте.

Представитель Pay2Me Михаил Мангушев отметил, что многие так или иначе пользуются чатами, в том числе самозанятые так общаются с клиентами. В компании рассчитывают, что «продукт взлетит».

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Так, имеющий ИНН клиент сможет зарегистрировать в налоговой инспекции статус самозанятого через чат, и там же выставлять счета заказчикам и принимать оплату. Пользователю будет доступна история платежей, а фискальный чек система сформирует автоматически и отправит и клиенту, и в налоговую. При необходимости с пользователем свяжется специалист техподдержки.

Сервис Pay2Me — официальный партнер программы ФНС для самозанятых.

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