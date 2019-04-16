Скопье, 16 апреля, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Заместитель председателя македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Владо Мисайловски заявил, что премьер страны Зоран Заев и кандидат на пост президента от правящей коалиции Стево Пендаровски замалчивают реальные проблемы страны и продают её государственные интересы.

Флаг Македонии

«Македония не может двигаться вперед, пока Заев и близкий к нему картель обогащаются, а население остается бедным и уезжает из страны».

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», оппозиционер обвинил премьер-министра страны и находящийся у власти Социал-демократический союз Македонии СДСМ в кумовстве и предвзятости при проведении тендеров.

В ВМРО-ДПМНЕ считают, что представители СДСМ занимаются собственным обогащением вместо того, чтобы проводить реформы в здравоохранении, экономике, предпринимательстве, образовании, культуре, экологии или какой-либо другой сфере.

«Македония не будет двигаться вперед, пока правит коррупция и мы, вместо того чтобы находиться среди других европейских стран в рейтинге прозрачности, недалеко обогнали африканские государства», — заявил представитель ВМРО и призвал граждан к протестам.