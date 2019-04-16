Москва, 16 апреля, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов заявил, что его компания предупреждала компанию Mozilla Corporation о недостойных методах конкуренции, которыми пользуется Google. Соответствующую запись он опубликовал 16 апреля в своём телеграмм-канале addmeto.

Puregoogle.ru Google

https://twitter.com/johnath/status/1116871231792455680

Бакунов разместил публикацию в ответ на заявления бывшего вице-президента сообщества Mozilla Джонатана Найтингейла. Представитель «Яндекса» написал, что Google «последовательно изживал Мозиллу со свету», в то время как руководство Mozilla «искренне верило» в полноценное партнерство.

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Напомним, сотрудничество Mozilla с Google началось в 2004 году, предполагалось, что в его рамках Firefox станет основной поисковой системой. Однако в итоге Google выпустила свой браузер Chrome.