Ярославль, 16 апреля, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Ярославской областной думы рекомендовал согласовать Романа Гайнутдинова на должность директора регионального фонда капремонта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Роман Гайнутдинов

Как выяснилось, конкурс на этот пост уже завершился. В нем принял участие единственный кандидат — сам Гайнутдинов, который сейчас исполняет обязанности директора фонда. О самом конкурсе ничего не было известно.

Как рассказал председатель конкурсной комиссии депутат областной думы Александр Тарасенков, Гайнутдинов успешно прошел все этапы конкурса, в том числе тестирование Минстроя. Роман Гайнутдинов работает и.о. директора фонда с 13 марта. В Ярославль он приехал из Ставрополя, как и руководитель областного департамента ЖКХ Александр Николаев.

Вопросы депутатов кандидату касались традиционных тем: задержки сроков работ, ущерба, который причиняют жителям при некачественном ремонте. Гайнутдинов также традиционно отвечал, что будет работать над исправлением недостатков. Областная дума согласует кандидатуру руководителя фонда на очередном заседании.

Справка: Гайнутдинов Роман Амирович 1972 года рождения имеет диплом Ставропольского государственного технического университета по специальности юриспруденция. Также он прошел обучение в Санкт-Петербургском государственном университете сервиса и экономики по направлению «Менеджмент». С 2016 года работал заместителем генерального директора некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».