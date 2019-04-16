На пост директора ярославского фонда капремонта претендовал один кандидат
Ярославль, 16 апреля, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Ярославской областной думы рекомендовал согласовать Романа Гайнутдинова на должность директора регионального фонда капремонта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как выяснилось, конкурс на этот пост уже завершился. В нем принял участие единственный кандидат — сам Гайнутдинов, который сейчас исполняет обязанности директора фонда. О самом конкурсе ничего не было известно.
Как рассказал председатель конкурсной комиссии депутат областной думы Александр Тарасенков, Гайнутдинов успешно прошел все этапы конкурса, в том числе тестирование Минстроя. Роман Гайнутдинов работает и.о. директора фонда с 13 марта. В Ярославль он приехал из Ставрополя, как и руководитель областного департамента ЖКХ Александр Николаев.
Вопросы депутатов кандидату касались традиционных тем: задержки сроков работ, ущерба, который причиняют жителям при некачественном ремонте. Гайнутдинов также традиционно отвечал, что будет работать над исправлением недостатков. Областная дума согласует кандидатуру руководителя фонда на очередном заседании.
Справка: Гайнутдинов Роман Амирович 1972 года рождения имеет диплом Ставропольского государственного технического университета по специальности юриспруденция. Также он прошел обучение в Санкт-Петербургском государственном университете сервиса и экономики по направлению «Менеджмент». С 2016 года работал заместителем генерального директора некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».