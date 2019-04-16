Калуга, 16 апреля, 2019, 10:28 — ИА Регнум. В Калужской области реформа системы калужского областного здравоохранения, по итогам которой жители Ульяновского района смогут обращаться в межрайонный медицинский центр в Козельской центральной районной больнице, стала 15 апреля предметом разговора губернатора Анатолия Артамонова с представителями районного Собрания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в настоящее время на территории региона создаются шесть межрайонных центров, и в этой связи поставлена задача обеспечить их квалифицированными медицинскими кадрами.

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В процессе оптимизации калужского регионального здравоохранения планируется совершенствование организации транспортного сообщения между районами, так как в межрайонные медцентры жителей будут доставлять специальные медицинские автобусы, а из врачей узких специальностей и фельдшеров крупных ФАПов области будет создана единая служба скорой медицинской помощи, для чего будет дополнительно закуплено около 100 современных автомобилей скорой медицинской помощи и реанимобилей.

«Нам необходимо создать такие условия, чтобы жители могли оперативно получать медицинскую помощь, в том числе консультации «узких» специалистов на местах, чтобы они не были вынуждены обращаться по всем вопросам в областную больницу», — заявил на встрече с районными депутатами калужский губернатор Анатолий Артамонов.

При этом, как уже сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что реформа может пагубно сказаться на здоровье и продолжительности жизни жителей области. Насильственное объединение районных больниц в межрегиональные медицинские центры может привести к дальнейшему сокращению штатов медработников самого разного уровня, а ведь сегодня в медицинских учреждения области ощущается большая нехватка врачей и среднего персонала.