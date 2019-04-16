Южно-Сахалинск, 16 апреля, 2019, 11:21 — ИА Регнум. И.о губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отчитался о проделанной работе перед Областной думой и поделился планами развития региона. Одну из острейших проблем островного региона — нехватку кадров — Лимаренко намерен решать весьма оригинально. Он хочет снимать сериал о любви про Сахалин и Курилы. При этом бюджет он не назвал, сообщив лишь, что он «не больше других программ». Идея врио сильно озадачила жителей Сахалинской области. О чём может быть сериал «про любовь», снятый на Сахалине и поможет ли он привлечь кадры, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Валерий Лимаренко спешит на отчет перед Облдумой

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«Как вы отнесетесь к тому, если мы сериал будем снимать специально про Сахалин? Будет сценарист писать сценарий, чтобы показать все наши красоты, так хорошо раскрыть, мощно на ведущий наших каналах наш край. Чтобы все поняли, что мы живем в чудесном месте. Я серьезно говорю, я веду переговоры, но нужно одобрение» , — цитирует обращение Валерия Лимаренко к депутатам ИА Сахалин. Инфо.

На вопрос законодателей сколько будет стоить такое «удовольствие», врио губернатора не ответил, сообщив лишь, что это «вполне земные деньги, не дороже других наших программ».

Лимаренко также сообщил, что снимать сериал будут известные российские актеры и режиссеры. Он также рассказал, что для кино нужно написать побольше хороших песен про острова. Песни, по замыслу Лимаренко, в сериале будут петь сами островитяне, а сериал должен быть в жанре классической любовной драмы.

Идея врио губернатора привела многих парламентариев в замешательство. И не только их, но и присутствовавших на отчете главы журналистов.

«Я, если честно, в некотором недоумении. Сериал про Сахалин — идея, может быть, и не плохая. Но снимать его нужно тогда, когда Валерий Игоревич и его команда уже выполнят все свои обещания — о строительстве дорог, жилья, развитии медицины. Пока же, увы, снимать особенно нечего. Сериал про сахалинскую разруху для привлечения кадров? Сомнительное мероприятие… У нас даже в областной столице, в Южно-Сахалинске, асфальт имеется только местами. Но больше всего огорчило в отчете врио то, что реального сектора экономики никто здесь создавать не собирается. Добыча газа, нефти, угля и туризм. Но нефть, газ и уголь на Сахалине добывали и будут добывать, при любом губернаторе и даже вообще без губернатора. А туризм… Я так скажу: императоры российские не дураки были, и они хорошо понимали, где нужно туризм развивать, а где каторгу устраивать. Из всего туризма у нас строится многомиллиардный «Горный воздух». Но вокруг эта красота окружена Сахалинской областью — с её бездорожьем, транспортной недоступностью, бешеными ценами и прочими «прелестями». Вот и весь туризм», — поделился мнением журналист, официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

При этом, как посчитали журналисты ИА Сахалин. Инфо, чиновники местного правительства представляют недостоверные сведения о количестве туристов, приезжающих в регион. Так, в 2018 году таковых насчитали почти 300 тысяч, отчитавшись об успехе. Но, как выяснилось, посчитали всех посетителей гостиниц, среди которых и местные есть, и командировочные.

Между тем, островные власти утверждают, что смогут привезти на остров миллион туристов в год уже в ближайшее время. Однако эти планы у островных депутатов вызывают только скепсис.

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В социальных сетях сахалинцы с острым юмором уже придумали название для нового сериала про Сахалин, который хочет снимать Валерий Лимаренко:

«Бежал бродяга с Сахалина»! И песня эта обязательно в сериале должна звучать!».

«Про военное время надо снимать. Как война была, с японцами, как все разгромили. Показать сахалинскую провинцию, где все так и осталось».

О чем можно снять сериал на Сахалине? Можно о больнице в городке Макаров, которую депутат ГД РФ Алексей Корниенко во время недавней поездки сравнил со «Сталинградским домом Павлова». Жители Макарова долго просили у властей новую больницу. Но минздрав сообщил, что в планах — только строительство нового морга.

Вообще, о сахалинской медицине можно снять отдельный сериал — «о нелюбви». Недавно российский фонд «Здоровье» провел опрос среди врачей в регионах России. Предметом исследования стала обеспеченность лекарствами в стационарах.

Экспертыустановили регионы, где о катастрофической нехватке препаратов говорят сами медработники. Согласно данным фонда, в Сахалинской области о существовании такой проблемы сообщили 93,3% врачей.

«Если немного удалиться от центра острова, то можно такого наснимать — москвичи слезами зальются. Вот вам и будет мелодрама. Назвать сериал нужно «Постапокалипсис сегодня».

«Чтобы сюда поехали кадры и туристы, нужно их заинтересовать чем-то еще кроме фильма. Доступной и качественной инфраструктурой, доступными ценами, интересным отдыхом, качественным обслуживанием. А у нас что? Съездить на остров Монерон за 25−30 тыс, да там еще платить за каждый шаг, сомнительное удовольствие. А красоты есть во многих местах, помимо Сахалина», — написали сахалинцы в социальной сети.

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Сахалин и Курилы, имеющие множество проблем, главные их которых транспортная недоступность и некачественная инфраструктура, вряд ли в обозримом будущем смогут тягаться с курортами Китая, Южной Кореи, Таиланда или Вьетнама — там и качественнее, и дешевле.

«Что же касается кадров, то привлечь людей на Сахалин можно только очень высокими заработками. У нас вот для врачей вроде бы условия хорошие. Но это они для материка — хорошие. Ну, получит врач 80 тыс. на руки. А 70 потратит на жизнь. Неинтересно, он дома, где-нибудь в Подмосковье, больше заработает. Единственный путь — сохранение местного населения, местных нужно тут удерживать. Но вот как раз с этим — большие проблемы. Все ударились в привлечение кадров со стороны, но все эти программы не работают, мы это видим. Местные жители уезжают, бегут, их никто не удерживает, в надежде на привлечение кадров. А вместо квалифицированных кадров едут неквалифицированные мигранты из Центральной Азии», — считает Алексей Лукашевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, предстоящие в сентябре выборы губернатора Сахалинской области обещают стать очень непростыми и очень конкурентными. Сахалинское региональное отделение КПРФ сообщило о выдвижении на пост главы региона депутата ГД РФ Алексея Корниенко.

В преддверии выборов на Сахалине начнется «перешивка» железной дороги «японских времен» под российские стандарты. В сочетании с острой нехваткой паромов — из двух, оставшихся на линии Ванино — Холмск судов один летом уйдет в ремонт — есть риск транспортного коллапса, когда тысячи отпускников — сахалинцев не смогут вернутся из отпусков, и вынуждены будут ночевать на полу вокзала свободного порта Ванино, как это бывает почти каждое лето.

Скандальный «крабовый закон», изменивший порядок распределения квот, может оставить без работы сотни сахалинских рыбаков, что тоже не добавит авторитета власти, а сахалинцам желания голосовать за её выдвиженца.