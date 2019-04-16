Екатеринбург, 16 апреля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Средняя собираемость платежей за «мусорные услуги» на Среднем Урале составила лишь 30−32%. Об этом заявил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Government-nnov.ru Вывоз мусора

«В среднем собирается порядка 30−32% платежей. От 12% до 50% в зависимости от регионального оператора и зоны», — сказал Смирнов.

Сами «мусорные» операторы региона назвали более оптимистичные цифры. «Спецавтобаза» назвала цифру в 47%, «ТБО «Экосервис» — 51% и «Рифей» — в 23%. Возможно, кто-то из компаний преувеличил свои успехи по сбору платежей.

По мнению областного министра ЖКХ, показатель в 30−32% не является низким. Несмотря на то, что в среднем по России собирают 50,3%, в данной статистике указаны и те регионы, которые инициировали реформу раньше. Смирнов пообещал, что в регионе быстро «доберут» недостающие проценты.

Напомним, 15 апреля 2019 года в СМИ появилась информация из доклада министра экологии Дмитрия Кобылкина, где указывалась средняя собираемость платежей по России — 50,3%. Некоторых регионах России собирается от 5% до 30%, из-за чего региональные операторы там могут остановить свою работу.