Москва, 16 апреля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. В связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери в Госдуме призвали не зубоскалить и инициировать проверки всех памятников религиозного значения, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Алексей Саврасов. Пейзаж с церковью и руинами.1861

«Зубоскалить не надо. Нам нужно инициировать проверки всех памятников архитектурного, культурного, религиозного значения в России на соблюдение мер противопожарной безопасности, особенно при проведении реставрационных работ», — заявил депутат Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

Пожар в парижском Соборе Парижской Богоматери потушен, в настоящий момент продолжается проливка конструкций.

Ранее ночью президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлен.