Токио, 16 апреля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. В Токио состоялся очередной раунд переговоров между Японией и Россией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Как сообщает агентство Кyodo News со ссылкой на министерство иностранных дел Японии, российскую сторону представлял заместитель директора консульского департамента Наиль Латыпов, с японской стороны делегацию возглавил заместитель департамента Европы Хидэки Уяма.

Японские буровые вышки, емкости для хранения нефти, котельная. Месторождение Оха. Конец 1930-х годов. Сахалин

Также в сюжете: Новый раунд переговоров о мирном договоре России и Японии пройдёт в марте

Объявив Курилы «японскими», Токио попал в дурную бесконечность

Встреча проходила в закрытом для представителей СМИ формате. Стороны подробно обсудили совместную экономическую деятельность на четырёх островах южных Курил. Целью переговоров является достижение соглашения, позволяющего беспрепятственно осуществлять на этих территориях российско-японские проекты.

Читайте также: Россия готова с Японией вести хозяйственную деятельность на Курилах

Курильские острова: «Япония испугалась, что Россия закроет вопрос навсегда»

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года на встрече в японском городе Нагато (префектура Ямагути) президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о начале консультаций экспертов об условиях и форме совместной хозяйственной деятельности на четырёх южнокурильских островах. Консультации ведутся по пяти направлениям — аквакультура, переработка мусора, ветряная энергетика, тепличное хозяйство и туризм.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Россия готова к совместной с Японией хозяйственной деятельности на Курильских островах, но только «под юрисдикцией России и в рамках российского законодательства».