Москва, 16 апреля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. С 16 по 21 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве будет проходить ярмарка антиквариата и современного искусства Russian Antique & Art Fair. Свои коллекции представят более ста антикварных галерей, ювелирных домов, художественных салонов, дизайнерских компаний из России, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Германии, Швейцарии, США и других стран.

museum.ru Москва

Несколько экспозиций особенно выделяются специалистами. Прежде всего это «подборка» полотен русских мастеров, приуроченная к 175-летию выдающегося русского художника Василия Поленова. Кроме его картин в коллекцию вошли работы таких блестящих живописцев как Исаак Левитан, Константин Коровин, Илья Репин и других.

Галерея «Русский авангард 10−30-х годов» выставляет памятник русской иконописи «Богоматерь Одигитрия» конца XV века, галерея Kunstberatung Zürich подготовила экспозицию произведений известных художников-модернистов: живопись Петрова-Водкина, Тамары де Лемпицки, графику Сальвадора Дали», компания «Петербург» представит более 30 знаковых произведений русской живописи последней четверти XIX века — начала ХХ веков, а Дизайн-студия «Инартэкс» собрала коллекцию французского художественного стекла эпохи модерна.

Особняком стоит работа руководителя департамента культуры Москвы Александр Кибовского. Известный историк представляет проект «500 Неизвестных. Герои Империи: воины, вельможи, аристократы», продолжая многолетнюю труд по установлению на картинах личностей героев и участников Отечественной войны 1812 года.

В рамках ярмарки пройдет и большая деловая программа. Она включает юридический форум, посвященный проблемам оборота культурных ценностей, цикл лекций Британской школы дизайна об истории искусства, другие мероприятия.