Ярославль, 16 апреля, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Ярославский общественник Сергей Казанский направил письмо в муниципалитет Ярославля с предложением отказаться от покраски бордюров и побелки стволов деревьев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Казанский.

Yarnews.net Бордюр в Ярославле

Он предлагает внести изменения в правила благоустройства города.

«Это бессмысленное занятие и пустая трата бюджетных средств, — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Казанский. — Правила дорожного движения определяют, какой должна быть разметка на дорогах. Окраска бордюров должна быть только на островках безопасности. У нас красят бордюры в белый цвет, чиновники считают, что это красиво. Но если бордюр старый, эта «красота» скоро заканчивается».

Казанский также считает, что нужно отказаться и от побелки стволов деревьев. Он считает, что сэкономленные средства лучше пустить на более насущные нужды.

Обращение активиста рассмотрит рабочая группа комиссии по ЖКХ муниципалитета Ярославля.

«Покраска бордюров заложена в контракт на содержание улично-дорожной сети Ярославля. Мы, наверно, будем рекомендовать мэрии отказаться от этого. Может быть, стоит оставить в центре города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по ЖКХ муниципалитета Ярославля Вадим Канашкин.

По словам Канашкина, покраска бордюров не регулируется никакими нормами. В контрактах на содержание улиц эта традиционная позиция.