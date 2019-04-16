Ярославец просит власти отказаться от окраски бордюров и деревьев
Ярославль, 16 апреля, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Ярославский общественник Сергей Казанский направил письмо в муниципалитет Ярославля с предложением отказаться от покраски бордюров и побелки стволов деревьев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Казанский.
Он предлагает внести изменения в правила благоустройства города.
«Это бессмысленное занятие и пустая трата бюджетных средств, — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Казанский. — Правила дорожного движения определяют, какой должна быть разметка на дорогах. Окраска бордюров должна быть только на островках безопасности. У нас красят бордюры в белый цвет, чиновники считают, что это красиво. Но если бордюр старый, эта «красота» скоро заканчивается».
Казанский также считает, что нужно отказаться и от побелки стволов деревьев. Он считает, что сэкономленные средства лучше пустить на более насущные нужды.
Обращение активиста рассмотрит рабочая группа комиссии по ЖКХ муниципалитета Ярославля.
«Покраска бордюров заложена в контракт на содержание улично-дорожной сети Ярославля. Мы, наверно, будем рекомендовать мэрии отказаться от этого. Может быть, стоит оставить в центре города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по ЖКХ муниципалитета Ярославля Вадим Канашкин.
По словам Канашкина, покраска бордюров не регулируется никакими нормами. В контрактах на содержание улиц эта традиционная позиция.