Анкара, 16 апреля, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 47 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 16 апреля Anadolu Ajansi.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Среди подозреваемых 40 человек были военнослужащими. Правоохранительные органы приступили к операции по поимке подозреваемых сразу в нескольких регионах государства.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.