Астана, 16 апреля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Строительные компании Казахстана начали осваивать международный рынок, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр на заседании правительства, сообщает 16 апреля агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

По его словам, компании Казахстана уже приступили к строительству автомобильных дорог в Грузии. Кроме того, казахстанские компании участвуют в строительстве обогатительной фабрики ТОО «ААEngineering» в Киргизии.

Министр призвал строительные компании активнее выходить на международный рынок и отметил, что в 2019 году ожидается дальнейший рост экспорта транспортных и строительных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов заявил, что компании Казахстана успешно участвуют в тендере на строительство железных дорог в Словакии.

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