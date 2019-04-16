Париж, 16 апреля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. 15 апреля в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, из-за которого обрушились часы, шпиль и крыша. Одна из главных культурных катастроф XXI века вызвала широкий резонанс в соцсетях. Пользователи не только скорбят по разрушенному памятнику истории, но и связывают трагедию с политикой.

Скриншот страницы Facebook Юрия Касьянова Юрий Касьянов о высказывании Тараса Березовца

Одной из самых обсуждаемых стала запись в Twitter и Facebook украинского политолога Тараса Березовца — он связал пожар в соборе с недавним визитом во Францию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном состоялась 12 апреля в Елисейском дворце в Париже.

«Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», — пишет Березовец.

На момент публикации материала он удалил запись из всех соцсетей, однако слова политолога успели распространиться среди пользователей. Только в Twitter пост собрал более 1 тыс. комментариев, большинство из которых — негативные. На высказывание отреагировала и посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

https://twitter.com/isabelledumont/status/1117884715854229504

По поводу записи Березовца высказались и некоторые украинские деятели. Так, активист и волонтёр Юрий Касьянов призвал как сторонников Порошенко, так и тех, кто поддерживает Зеленского, прекратить «гнать чернуху».

Скриншот страницы Facebook Юрия Касьянова Юрий Касьянов о высказывании Тараса Березовца

Более лаконично высказался дипломат Богдан Яременко. А шеф-редактор издания УНИАН Михаил Ганницкий предположил, что пожар в соборе действительно может быть неким символом.

«Я стараюсь не делать личных выпадов против сторонников Порошенко. Для этого сделаю исключение. М**** он и есть м****», — считает Яременко.

«Это трагедия и шутки не уместны. Но пожар случился после визита в Париж двух украинских кандидатов… верите ли вы в символы?» — пишет Ганницкий.

О том, что трагедия в соборе Парижской Богоматери может быть знамением, в своём Twitter заявил и российский телеведущий Владимир Соловьёв.

https://twitter.com/VRSoloviev/status/1117863677976141824

Подобного настроения придерживаются и рядовые пользователи. Они сокрушаются, что всего за несколько часов разрушилась многовековая история, и в некотором смысле сравнивают масштабы трагедии с концом света.

https://twitter.com/jesuisunvrairoi/status/1117877696082497536

YouTube во время прямых трансляций пожара показывал врезку с информацией о террористических актах 11 сентября 2001 года. Так неверным образом сработал алгоритм, призванный бороться с конспирологическими теориями, которые содержатся во многих видеороликах хостинга. Авторы Telegram-канала MaxRepost отметили, что по уровню шока события действительно «одного порядка».

«YouTube принял некоторые трансляции пожара в Нотр-Даме за пожар в башнях-близнецах 11 сентября. Так сработала запущенная несколько месяцев назад система, которая должна помочь зрителям обнаружить дезинформацию. В каком-то смысле по уровню шока события и правда одного порядка».

Некоторые пользователи приводят слова из знаменитого романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», которые как нельзя лучше иллюстрируют трагедию, произошедшую спустя сотни лет после событий, описанных в произведении.

https://twitter.com/JeSuisLaGuerre/status/1117867062070849536

https://twitter.com/milhi_lisa/status/1117888588832808960

Напомним, пожар в соборе начался накануне вечером. Огонь охватил крышу здания, которая впоследствии обрушилась вместе со шпилем собора. На момент пожара храм был окружен строительными лесами, там велись реставрационные работы. Пожар удалось локализовать около 3.30 ночи 16 апреля. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование по факту «непреднамеренного уничтожения огнём». Во Франции уже начались сборы на восстановление собора.