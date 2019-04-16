Москва, 16 апреля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко раскритиковал главу комитета Совфеда по международным делам Константина Косачёва и МИД России относительно позиции по возможному возвращению российской делегации в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Продолжаются спекуляции по поводу нашего участия в ПАСЕ. Этот чудак Косачёв, верхняя палата (парламента)… Опять начинает давать обещания, что если поправят регламент, мы вернемся (в ПАСЕ). Какой он вообще умный, этот Косачёв. Это гнилая политика МИДа, где он работал, и он сам гнилой», — заявил Жириновский.

Он уверен, что Россия не только не должна возвращаться в ПАСЕ, но и должна выйти из Совета Европы.

«Ни под каким видом мы не должны возвращаться в ПАСЕ — ни под каким! Они нас там оскорбляли, поливали грязью 25 лет, с 1996 года. Позиция фракции ЛДПР: выйти из Совета Европы сейчас летом и забыть эту организацию. Она совершенно никому не нужна», — уверен депутат Госдумы.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил о том, что принятая резолюция по докладу Тини Кокса позволяет сформировать «дорожную карту» по выходу из кризиса в отношениях России с ПАСЕ.

О том, что Россия готова заплатить взносы в Совет Европы, а также вернуть накопившийся за два года невыплат долг в размере 60 млн евро, написали СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах.