Киев, 16 апреля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко освобождена из-под стражи в зале Броварского городского районного суда на Украине в связи с истечением срока меры пресечения. Савченко обвиняют в организации терактов, попытке вооружённого захвата власти и покушении на высших лиц в государстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Суд постановил освободить Савченко, а также главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана, так мера пресечения им не была продлена на последнем заседании. Савченко и Рубан останутся на свободе до 7 мая — дня, когда намечены следующие слушания.

«Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я остаюсь в зале, просидев год, и никуда не бегу», — цитирует Савченко RT.

Как сообщало ИА REGNUM, Савченко и Рубана арестовали в марте 2018 года. Им инкриминируют подготовку к серии взрывов в здании Верховной рады и государственному перевороту. Свою вину оба отрицают, заявляя о провокации украинских спецслужб.

Читайте также: Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»