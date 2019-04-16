Москва, 16 апреля, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Хостельная история не имеет популярности у жителей многоквартирных домов в России, где эти мини-гостиницы размещались, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

«Хостелы в многоэтажных домах не должны размещаться, и принятие закона ликвидирует лазейки для их создания», — считает политолог.

Многоквартирные дома не спланированы для такого рода нагрузки ни с точки зрения безопасности, ни с точки зрения потребления ресурсов, от электроэнергии и до канализации.

«Решение президента РФ Владимира Путина о запрете хостелов в жилых домах получит поддержку у населения. Власти последнее время необходимо постоянно посылать избирателям положительные сигналы на фоне падающих рейтингов», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал поправки в Жилищный кодекс, запрещающие размещение хостелов в многоквартирных жилых домах.

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