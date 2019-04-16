* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 16 апреля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Делегация министерства обороны Ирака прибыла в Иракский Курдистан для переговоров с представителями министерства пешмерга, сообщает 15 апреля Kurdistan24.

Александр Горбаруков REGNUM Война с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Основной темой переговоров будет координация усилия в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также зарплата для пешмерга», — отметил представитель министерства обороны Ирака Абу-Бакир Ахмед.

Представитель пешмерга Карман Шейх Камаль подчеркнул, что во время переговоров стороны коснуться темы возвращения курдских военизированных отрядов в спорные районы, в частности в Киркук.

Напомним, вооруженные силы Ирака и пешмерга тесно сотрудничают в борьбе с терроризмом, однако противоречия, вызванные столкновением в Киркуке и приведшие к изгнанию курдов из провинции, нанесли значительный ущерб взаимодействию сторон.