Санкт-Петербург, 16 апреля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Крупнейшие музеи Санкт-Петербурга выразили моральную поддержку народу Франции и всем тем, кто переживает в связи с пожаром в Нотр-Даме в Париже. В аккаунтах Эрмитажа и Русского музея в соцсетях размещены живописные и графические изображения Собора Парижской Богоматери, находящиеся в коллекциях двух музеев.

Https://vk.com/rusmuseum Страница Русского музея «ВКонтакте»

«Трагедия в Париже лишний раз напомнила, что памятники искусства нуждаются в нашей ежедневной заботе», — говорится в одном из постов в аккаунте Эрмитажа в Twitter.

«Невосполнимая потеря для мировой культуры, для всех нас», — отмечается в аккаунте Русского музея во «ВКонтакте».

Пользователи оставляют под этими записями слова сочувствия и поддержки, сокрушаются о том, что человечество не может уберечь свои исторические ценности от пожаров и войн, высказывают надежду, что Нотр-Дам будет восстановлен.