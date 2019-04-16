Псков, 16 апреля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на расширенном заседании коллегии Министерства природных ресурсов и экологии РФ сообщил о проблемах, которые возникают в ходе реализации в регионе «мусорной» реформы. Среди них Ведерников назвал дефицит контейнеров, непродуманную региональным оператором логистику, запоздалое заключение договоров с юридическими лицами, а также слабую коммуникацию регионального оператора с жителями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорный контейнер

При этом глава региона подчеркнул, что «все эти вопросы решаются в рабочем порядке».

«Особая сложность заключается в охвате малых населенных пунктов — в Псковской области более 5 тысяч деревень с населением менее 100 человек, куда оперативно региональному оператору добраться сложно. Тем не менее, мы системно занимаемся реформой и находимся в плотном рабочем контакте региональным оператором», — заявил Михаил Ведерников.

Псковский губернатор заявил, что с большинством сложностей власти рассчитывают разобраться до конца 2019 года.

По словам Михаила Ведерникова, в Псковской области разработаны и внедрены интерактивные карты мусора, проводится работа с управляющими компаниями по недопущению «двойной оплаты» за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), а также приняты льготные условия по оплате мусора для многодетных семей, ветеранов и инвалидов. Компенсационные выплаты предназначены для более чем 75 тыс. жителей Псковской области: это около 55 тыс. федеральных льготников (ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды), для которых предусмотрена компенсация в размере 50%, а также около 20 тыс. представителей многодетных семей, которые получат 30-процентную льготу. На предоставление мер социальной поддержки многодетным в 2019 году из областного бюджета будет выделено дополнительно 6,1 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области региональным оператором по обращению с ТКО по итогам открытого конкурса стало ООО «Экопром» («дочка» группы компаний «Мехуборка»).

Напомним, что проблема вывоза мусора из отдалённых населённых пунктов Псковской области обсуждалась в марте 2019 года в Псковском областном собрании депутатов.