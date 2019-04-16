Сочи, Краснодарский край, 16 апреля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Ветропарк в Адыгее планируется запустить в сентябре 2019 года. Об этом сообщил гендиректор АО «НоваВинд» Александр Корчагин на Международном форуме «Атомэкспо-2019» в Сочи 15 апреля, сообщает ИА REGNUM. Сроки строительства немного сдвинулись из-за паводка в 2018 году.

Фото предоставлено «АиФ-Адыгея» «Атомэкспо-2019» в Сочи

«После ликвидации последствий паводка мы ведем строительство ветропарка в нормальном темпе. Запуск первой генерации намечен на август-сентябрь 2019 года», — отметил Александр Корчагин.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства ветропарка в Республике Адыгея был представлен на форуме «Атомэкспо-2018» в Сочи 15 мая 2018 года. Строит ветропарк компания АО «НоваВинд». Объект включен в схему и программу развития электроэнергетики на 2018−2022 годы. Расчетная выработка Адыгейской ВЭС составит около 355 млн кВт/ч в год. Планируется, что реализация проекта позволит сократить энергодефицитность Республики Адыгея на 20%, создаст более ровную работу энергосистемы при пиковых нагрузках.