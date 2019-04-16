Орск, Оренбургская область, 16 апреля, 2019, 09:39 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области утром 16 апреля произошла авария в городе Орск с участием автомобиля «Лада-Ларгус» и пассажирского микроавтобуса «Газель». От удара маршрутка перевернулась, пострадали 10 из 13 пассажиров. Пассажиры «Ларгуса» не пострадали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Владимир Строев. Автобус

По официальным данным, в ДТП пострадали пять женщин и пять детей в возрасте от четырех до 17 лет. Пассажиры автобуса имеют переломы, ушибы, сотрясение головного мозга. Они доставлены в горбольницу. Среди детей тяжелых пациентов нет, среди женщин — двое носилочных пострадавших.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбургской области, полиция проводит проверку по факту ДТП с участием пассажирской «Газели». По результатам будет принято процессуальное решение. Предварительно установлено, что водитель «Ларгуса», не уступив дорогу микроавтобусу при проезде неравнозначных дорог перекрёстка, допустил столкновение с маршруткой.