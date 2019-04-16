Москва, 16 апреля, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Штрафы не грозят тем читателям, которые вернут задержанные сверх срока книги в московские библиотеки во время акции «Библионочь» в ночь с 20 на 21 апреля. Сообщение об этом опубликовано 16 апреля на портале мэрии Москвы.

Шевандропова И.В. В сельской библиотеке. 1954

Книги в столичных библиотеках выдают на месяц, однако читатель может оставить книгу у себя еще на 30 дней, если повышенного спроса на неё нет. Тем, кто не вернул книги вовремя, приходится заплатить штраф — от одного до пяти рублей за каждый день сверх срока.

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В рамках всероссийской акции «Библионочь» столичные библиотекари простят должников, которые вернут книги. Кроме того, послабление предусмотрено для читателей, потерявших книги. Они смогут принести на замену любую равноценную книгу в хорошем состоянии, вышедшую в течение пяти последних лет.

В Москве в 2019 году в «Библионочи-2019» участвуют более 230 учреждений. Это библиотеки, культурные центры, музеи, выставочные галереи и книжные магазины. Впервые «Библионочь» в России проводилась в 2012 году.