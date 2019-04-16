Москва, 16 апреля, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург одобрено президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 16 апреля пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Положительная резолюция главы государства стоит на письме, в котором о поддержке проекта просят врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Авторы письма рассчитывают на троекратное увеличение пассажиропотока между городами и «дополнительную динамику развития», отмечает издание.

Указано также, что ВСМ предусмотрена стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года и транспортной стратегией России, проект «полностью отвечает требованиям майского указа президента». Она позволит за два часа преодолевать расстояние от Москвы до Петербурга. В 2009 году было подготовлено обоснование инвестиций, оно получило положительное заключение Главгосэкспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург обсуждался еще в Советском Союзе, однако был заморожен в 1998 году. Первой ВСМ в России должна стать магистраль между Москвой и Казанью. В апреле Главгосэкпертиза одобрила проекты двух этапов строительства этой ВСМ. Речь идет, в частности, о подготовке территории на участке протяженностью 14,02 км в границах Дзержинска, Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

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