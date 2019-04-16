Москва, 16 апреля, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Предложение ввести платные перекрестки в России — это бред. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Это бред. Комментировать какие-то фантазии непонятно кого абсолютно нет никакого смысла», — заявил Лысаков.

Он уверен, что предложение так и останется предложением и на практике применено не будет.

«Не будет результата, ни последствий от странных предложений неизвестных лиц», — отметил депутат Госдумы.

В Национальной технологической инициативе «Автонет» планируют провести эксперимент в 2020 году в рамках проекта «Умный город». Среди возможных городов, на которых испробуют нововведение, Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск. Предлагается ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы.