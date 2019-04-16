Барнаул, 16 апреля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Предложение об организации платных перекрёстков в России вроде бы направлено на борьбу с пробками, но в реальности всё может оказаться сложнее, отметил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Национальной технологической инициативы «Автонет».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобильные пробки

"К сожалению, мой опыт автомобилиста был краток — всего два года. И после аварии я избавился от машины и вряд ли могу комментировать проблемы автомобилистов. Но то, что касается проблем финансирования столь огромной и ненасытной отрасли, как дорожное хозяйство, то здесь, конечно, надо много денег, и в истории России, и мировая практика изобрела многочисленные способы изъятия денег и у автомобилистов, и из налоговых доходов, и косвенно из бюджетов различного уровня. Но за последние тридцать лет сталкивался с многообразием коррупционных схем, завязанных на дорогах. И это предложение вроде бы направлено на борьбу с пробками, а реально еще один ручеёк денег в сторону», — отметил Константин Емешин.

Напомним, об идее борьбы с пробками посредством введения платных перекрестков сообщает Национальная технологическая инициатива «Автонет». Эксперимент по вынуждению водителей тщательнее планировать маршрут планируется реализовать в рамках проекта «Умный город» в 2020 году. Вероятными городами для отработки данного проекта названы Липецк, Ульяновск и Нижний Новгород.