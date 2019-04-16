Санкт-Петербург, 16 апреля, 2019, 07:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 19 апреля 2019 года в рамках международного тура состоится концерт известной эксцентричной российской группы «Ногу свело». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Радио Рекорд».

Max Sudorgin Макс Покровский. Группа «Ногу свело»

Концерт пройдет в клубе A2 Green Concert, расположенном по адресу: проспект Медиков, д. 3. Начало мероприятия — в 20:00. Поклонники «Ногу свело» смогут услышать как известные хиты, так и новые песни, им покажут уникальный видеоряд и яркое шоу.

Читайте также: В Грузии священник прогнал «Аквариум» Гребенщикова с территории церкви

Напомним, в 2018 году «Ногу свело» отметила свой 30-летний юбилей. Музыканты дали концерт в Государственном кремлевском дворце. Стоит отметить, что именно это шоу увидят фанаты музыкального коллектива на предстоящем концерте в Санкт-Петербурге.