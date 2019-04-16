Москва, 16 апреля, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Сегодня, 16 апреля, президент России Владимир Путин проведёт заседание с членами Совета безопасности РФ, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Старт ракеты-носителя «Союз 2.1а»

На заседании Совбеза будут рассмотрены основные направления госполитики страны в области космоса и вопросы развития космической отрасли.

Подробнее: Путин: Нам нужны дальние космические полёты

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил о необходимости создания космической техники нового поколения, способной обеспечить исследования дальнего космоса и пилотируемые программы полётов.

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