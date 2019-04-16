Киев, 16 апреля, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую 15 апреля освободили из-под стражи, намерена «бороться за Украину». Об этом, как передает украинское издание «Вести», сообщила сама политик в Броварском межрайоном суде Киевской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

«Я (Надежда Савченко) выхожу из этого зала как свободный человек, — заявила депутат. — Я вернула себе волю».

При этом Савченко добавила, что она планирует начать «бороться за Украину», а также доказать свою невиновность в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля на Украине из-под стражи были освобождены депутат Верховной рады Надежда Савченко и глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Такое решение принял Броварский межрайонный суд Киевской области.

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