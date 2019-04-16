Москва, 16 апреля, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Тот лагерь российской элиты, который ориентируется на Демократическую партию США, попытается провернуть очередную провокацию внутри России под разговоры о дружелюбии нового президента Украины Владимира Зеленского, если тот будет избран, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Кургиняна, Владимир Зеленский благоволит всё тем же людям всё из того же, американского лагеря, которые так же ненавидят Россию, как те, к кому благоволит Пётр Порошенко. Разница лишь в форме и стиле проявления этой ненависти: если Порошенко ненавидит Россию на «республиканский» манер, то Зеленский — на «демократический».

"Нам здесь светит то, что скажут: «Это же новый человек, новый человек сейчас всё изменит»… Этот новый будет еще более неудобен, чем старый, но это будет обязаловка… наш же лагерь, который очень тяготеет к демократам и всем прочим, он сейчас начнет разыгрывать эту песню. Она, в принципе, опасна, поскольку под всякую эту новизну, новые перспективы примирения, будут очередную гадость пропихивать, к этому нужно быть внимательными», — предостерег политолог.

Как ранее заявлял Кургинян, комик Владимир Зеленский — есть ни что иное, как кандидат в президенты Украины от Демократической партии США, а Пётр Порошенко — от Республиканской, поскольку оба они опираются на соответствующие американские элитные группы и пытаются встроиться в фарватер их политики.