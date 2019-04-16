Украина думает об атаке, РФ – о цифровизации госуправления: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- О новой «атаке» Украины на Керченский пролив;
- В Госдуму внесён законопроект о цифровизации госуправления в России;
- Правительство России хочет отказаться от видеофиксации техосмотра;
- Президент поддержал планы губернатора Ставрополья баллотироваться на новый срок;
- Жириновский и ЛДПР проиграли в битве за честь.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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