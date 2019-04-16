Якутск, 16 апреля, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Построенные для детей-сирот дома в городе Якутии Алдан находятся в таком состоянии, что в них страшно заселять людей. Устранение длинного списка недоделок продолжается с 2016 года, и всё равно руководство города не уверено, что после завершения этого процесса жить в этих домах будет безопасно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

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«Давайте честно: мы все знаем, что дома эти упадут. Ещё, не дай бог, придавит кого-нибудь. И тогда мы с Поздняковым поедем тайгу лобзиком валить. Я ответственности не боюсь. Но почему Минфин финансирует программу, зная, что строится такое жильё? — цитирует газета «Якутск Вечерний» главу Алдана Александра Бугая. — Я сразу говорю: не буду принимать эти дома, пока не будет независимого заключения об их безопасности. Сегодня дурная система, когда одни выступают заказчиками, а другие дают разрешение на строительство и эксплуатацию. Четыре года назад администрация района принесла мне пакет документов, где были проект, земля. Я не имел права отказать в разрешении на строительство, хотя экспериментальный проект домов вызывал у меня большие сомнения».

Речь идёт о трёх домах для детей-сирот, построенных из СИП-панелей. Структурно-изоляционные панели, из которых построены дома, состоят из двух слоёв ориентированной стружечной плитки (ОСП), а пространство между ними заполнено внутри пенополистиролом или минватой. По похожей технологии возводились дома для детей-сирот в Хангаласском районе, и теперь заселившиеся в них люди вынуждены держать кухонную мебель на полу, а батареи — подвязывать к потолку: стены не выдерживают нагрузки.

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В Алдане в стенах аналогичных ещё недоделанных строений уже появились трещины и выгнулись стояки, но глава Алданского района Северин Поздняков считает, что люди смогут прожить в них 50 лет.

«Денег было ограниченное количество, — объяснил руководитель муниципалитета причину строительства домов по технологии, которая обычно применяется только в вахтовых посёлках. — Министерство образования республики, в то время курировавшее вопрос расселения детей-сирот, всё время требовало: давайте жильё. Поэтому было принято решение о строительстве быстровозводимого жилья из расчёта 40 тысяч рублей за квадратный метр, стоимость жилья в каменном исполнении тогда была 56 тысяч за квадратный метр».

Причиной, по которой дома не были сданы в установленный срок, конец 2016 года, он назвал недобросовестность двух застройщиков, которые оставили объекты в незавершенном состоянии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Северин Поздняков был инициатором строительства этих домов. На обсуждении вопросов их качества эксперты пытались донести до него мысль о том, что необходимо укреплять несущие конструкции строений, иначе они просто могут не выдержать нагрузки. В ответ Северин Поздняков стал объяснять депутатам, что ничего страшного, если в этих домах будут жить дети-сироты, не произойдёт.

«Давайте не подменять понятия, — отметил он на посвящённом этой теме совещании. — Такое ощущение, что мы с вами переселяем в дома трехлетних детей из детского сада. И вот тут заключается как раз подмена понятий. Но эти дети — далеко уже не дети. У этих детей уже свои семьи, дети».