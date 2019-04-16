Москва, 16 апреля, 2019, 06:56 — ИА Регнум. Выборы на Украине — это борьба Республиканской и Демократических партий США, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

"Я вижу просто почерк. Что такое классический кандидат от республиканцев? Это такой бык — матёрый, рычащий, простой и все прочее. А что такое классический кандидат Голливуда и вообще демократ? Это такой вертлявый парень с обаянием и всё время изъясняющийся на разного рода комические и прочие темы», — заявил Кургинян, отмечая, что нечто подобное мы сейчас наблюдаем перед вторым туром президентских выборов на Украине между действующим президентом Петром Порошенко и комиком Владимиром Зеленским.

По словам Кургиняна, Порошенко и его майданная команда были созданы на Украине еще во время демократов, которые неожиданным образом сменились республиканцами. В связи с этим то, чем сейчас является Порошенко — это больше встраивание в республиканский политический рельеф. При этом те осколки «демократической» команды Порошенко вроде Арсения Яценюка и прочих, от которых тот отказался, в настоящее время объединяются вокруг Зеленского, который отрабатывает «демократическую» повестку дня.

«Они ненавидят Порошенко за эту смену внутреннюю. Это внутривидовая конкуренция, она всегда жестче, чем любая другая…» — отметил политолог.

Напомним, что второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля 2019 года. В нём будут участвовать Пётр Порошенко и фаворит первого тура комик Владимир Зеленский. Как заявлял Кургинян, в случае победы Зеленского он неизбежно провалится в течение четырех месяцев.

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