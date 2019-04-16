Во Франции сгорел Нотр-Дам, Куба готовится к «худшему»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Собор Парижской Богоматери сгорел;
- Судьбу Косово хотят решить без России;
- Куба готовится к дефициту;
- Владимир Путин внёс в ГД протокол о бессрочном пребывании граждан России и Южной Осетии;
- Президент подписал закон о запрете хостелов в жилых домах.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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