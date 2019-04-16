Казань, 16 апреля, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Депутат Госсовета Татарии, бывший глава правления «Татфондбанка», а ныне фигурант уголовного дела, находящийся под домашним арестом, обанкроченный в июле 2018 года как физлицо Роберт Мусин по итогам 2018 года заработал в шесть раз меньше, чем годом ранее — 1,401 млн рублей против 8,9 млн рублей. А его супруга, несмотря на банкротство мужа, существенно улучшила своё материальное положение относительно 2017 года — с 4,69 до 17,593 млн рублей. Обнародованы данные о доходах депутатов Госсовета Татарии за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, некогда крупнейший банк Татарии — «Татфондбанк» — начал испытывать финансовые сложности осенью 2016 года, в середине декабря в нём ввели временную администрацию, но предпринимаемые меры не помогли, и в марте 2017 года банк лишился лицензии, а в апреле был обанкрочен. Депутат Госсовета Роберт Мусин стал фигурантом уголовного дела, по которому ещё идёт следствие, но сумма ущерба уже превышает 50 млрд рублей. Также депутата в июле 2018 года по инициативе ТФБ признали банкротом, в отношении него действует процедура реализации имущества. В рамках банкротного дела уже произошло несколько скандалов. Например, в период реструктуризации задолженности банкира он подписал с супругой брачный договор, разделив имущество, но это не устроило финансового управляющего, договор был оспорен.

С января 2018 года Роберт Мусин находится по домашним арестом. По итогам 2017 года его доход составлял 8,9 млн рублей, а по итогам 2018 года снизился до 1,401 млн рублей — в среднем 116,75 тыс. рублей в месяц. Для сравнения: в республике средняя заработная плата за 2018 год составляла 39,53 тыс. рублей.

Доходы супруги банкира — Лидии Мусиной, наоборот, существенно выросли за год банкротства мужа как физлица — с 4,69 до 17,593 млн рублей. Состав имущества бывшего банкира и его супруги не изменился. На сегодня в рамках банкротного дела финансовый управляющий и кредиторы оспаривают ряд сделок дарения, по которым сначала сам Роберт Мусин, а потом и его супруга передали в дар своим несовершеннолетним дочерям существенную долю своих активов в виде недвижимости.

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