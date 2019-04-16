Петропавловск-Камчатский, 16 апреля, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Глава Камчатского края Владимир Илюхин в 2018 году стал беднее почти на миллион рублей, по сравнению с 2017 годом. Из декларации губернатора исчезли квартира, дом, два земельных участка и машиноместо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kamgov.ru Владимир Илюхин

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Доход Владимира Илюхина в 2018 году составил, согласно декларации, 8,59 млн рублей. Происхождение доходов — заработная плата и проценты от вкладов в банках. Доход от вкладов составил 1,985 млн рублей, что почти на 1 млн меньше, чем в 2017 году. Тогда доход главы региона составил 9,49 млн рублей.

Потери губернатор Камчатки несёт не только в финансовом плане. В 2017 году в своей декларации он указывал, что имеет в пользовании дом, квартиру, два земельных участка и одно машиноместо. Из декларации 2018 года эти объекты недвижимости исчезли. Губернатор владеет квартирой в 266,8 кв. м, автомобилем Мерседес — Бенц и мотоциклом «ИЖ Планета-Спорт».

Доход супруги Владимира Илюхина за 2018 год составил 193 тыс. рублей. И это почти вдвое меньше, чем в 2017, когда Илюхина заработала 361 тыс. рублей.

В собственности у супруги губернатора Камчатки имеются два жилых дома, 378,6 и 436,6 кв. м. соответственно. Также в собственности супруги главы полуострова два земельных участка — 607 и 2856 кв.м., есть машиноместо. Квартира жены губернатора стала меньше, чем год назад — теперь её площадь составляет 86,4 кв. м, а в 2017 году в декларации указывалось, что квартира имеет площадь 126,1 кв.м.

Как сообщало ИА REGNUM, сенаторы от Камчатки, крупнейшие рыбопромышленники ДФО Валерий Пономарёв и Борис Невзоров стали самыми богатыми членами Совета Федерации. Доход Пономарёва в 2018 году составил 2,345 млрд рублей, компания «Океанрыбфлот», совладельцем которой является сенатор известна как крупнейший спонсор политической партии «Единая России», сам сенатор также член этой партии. Доход Бориса Невзорова в 2018 году составил 489 млн рублей.