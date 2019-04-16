Благовещенск, 16 апреля, 2019, 06:01 — ИА Регнум. За последние сутки расчёты пожарно-спасательных подразделений Приамурья 26 раз выезжали на тушение палов сухой растительности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

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«Четыре пала было ликвидировано в Благовещенском районе, три пала в Ивановском районе, по два — в Белогорском, Магдагачинском, Михайловском и Завитинском районах, а также в Благовещенске. По одному палу ликвидировали в Свободненском, Серышевском, Сковородинском, Зейском, Бурейском, Тамбовском и Ромненском районах, а также в Белогорске и Шимановске», — рассказали в МЧС Приамурья.

Всего в тушении пожаров было задействовано 133 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений области и 35 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в России 15 апреля 2019 года достигла почти 15 тыс. гектаров. Наиболее крупное возгорание зафиксировано в Северо-Эвенском округе Магаданской области. Горела тундра на площади около 7 тыс. гектаров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Всего в нескольких километрах от очагов находится село Гижига. Накануне там высадился пожарно-десантный отряд. Спасатели привезли с собой все необходимое для тушения оборудование. Власти говорят, собственной техники и людей на местах не хватает.