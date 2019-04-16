Серпухов, Московская область, 16 апреля, 2019, 05:51 — ИА Регнум. В квартире жилого дома в подмосковном Серпухове произошел пожар, в результате которого погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГУ Следственного управления СК РФ по Московской области.

Пожар

Сообщается, что на момент возникновения пожара в квартире находились два ребенка пяти и семи лет без присмотра взрослых. По предварительным данным, мать находилась на работе, а за детьми присматривала соседка, однако перед пожаром она отлучилась. Отмечается, что входная дверь в квартиру была заперта снаружи. В результате пожара дети погибли.

В настоящее время следственный комитет выясняет причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 13 на 14 апреля в Калужской области произошел пожар в квартире двухэтажного дома, в результате которого погиб 72-летний владелец квартиры.